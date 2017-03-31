Пенкинский совет едва не парализовало

О сложной ситуации в сельском муниципальном образовании «Пенкинское» Камешковского района, где депутаты местного Совета в феврале дважды объявили «неуд» главе местной администрации, «Призыв» уже сообщал. Однако непростое положение там сохраняется до сих пор.

Как стало известно, недавно сразу четыре депутата Пенкинского совета народных депутатов (их фамилии имеются) написали заявления о сложении своих полномочий. Совет там состоит из 10 народных избранников и правомочен лишь в том случае, когда в его работе принимают участие не менее 2/3 от общего числа депутатов (то есть не менее 7 человек).

Если сразу четыре депутата складывают полномочия, то Совет становится недееспособен и не может принимать никаких решений из-за отсутствия кворума. Единственным выходом в подобном случае окажется проведение дополнительных выборов, но на это потребуется несколько месяцев, в течение которых работа органов МСУ МО «Пенкинское» окажется парализована.

Выборы депутатов Пенкинского совета состоялись всего полтора года назад – осенью 2015 года. Уход «по-английски» не только дестабилизировал бы обстановку в сельском образовании – он создал бы крайне опасный прецедент для других территорий.

После разъяснительной работы, которую вели представители органов местного самоуправления Камешковского района, три депутата из четырех, собравшихся складывать полномочия, свои заявления об «отречении» уже отозвали назад, видимо, осознав пагубность подобного шага.

Очередное заседание Пенкинского совета состоится в апреле. Именно тогда окончательно прояснится точка зрения местных народных избранников.

Фото: http://www.gosrf.ru/images/345/15/77/9898/65/878/img_38573.jpg