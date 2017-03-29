Владимирская молодежь готова поработать летом

Временные рабочие места для трудоустройства подростков могут быть созданы на предприятиях, в организациях и учреждениях, являющихся юридическими лицами.

Традиционно приоритетными видами работ для трудоустройства несовершеннолетних выступают: благоустройство и озеленение территории города, ремонт и восстановление детских дворовых и спортивных площадок, хоккейных кортов, благоустройство воинских захоронений, ремонт и восстановление памятников, обелисков, мемориалов.

На временные рабочие места могут быть трудоустроены подростки в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в период каникул и в свободное от учебы время.

Предприятиям, организациям и учреждениям, желающим принять участие в конкурсе, необходимо до 17 апреля направить заявки в управление по делам молодежи администрации города Владимира по адресу: 600009, г.Владимир, ул.Михайловская, д.24. Телефоны для справок: (4922) 53-33-33, факс (4922) 33-34-96.

Фото: http://soligalich.smi44.ru/2015/10/24/patriot-luchshiy-trudovoy-otryad/