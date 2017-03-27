Кольчугинский жулик «развёл» пятерых жителей Татарстана

Как сообщает МВД по Республики Татарстан, с декабря 2015 по март 2017 года в полицию Бугульмы и Лениногорска поступило 18 сообщений граждан о том, что неизвестный мужчина по телефону требовал у них крупные суммы денег за избавление от неприятностей родственников, якобы совершивших ДТП.

Все обратившиеся, не поддавшись уговорам мошенника, прекратили разговор с ним и сообщили о его звонке в полицию.

Еще пять заявлений поступило в полицию в период с июля 2016 по февраль 2017 года. Люди сообщили, что мошенник запрашивал у них от 150 по 200 тысяч рублей. Но никто из них не имел такой суммы денег. Поняв это, аферист соглашался на получение меньших сумм. Таким образом, пострадавшие перечислили жулику от 20 до 165 тысяч рублей.

В итоге сотрудники уголовного розыска установили, что во всех случаях звонки осуществлялись с территории Владимирской области. Чуть позже это позволило установить личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый за самовольное оставление воинской части, разбойное нападение и самоуправство 27-летний житель города Кольчугино. Мужчина был задержан 15 марта у себя дома.

Фото: http://www.tatarnews.ru/images/uploads/img1470989334.jpg