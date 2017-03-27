Ковровчанин заявил об угоне, чтобы не платить за эвакуатор

На самом деле мужчина бросил свою машину после ДТП.

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С заявлением об угоне автомобиля  «ВАЗ-2115» в полицию обратился 48-летний местный житель. При написании заявления ковровчанина предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления, однако это его не испугало.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что машину никто не угонял.  Передвигаясь по Ковровского району, мужчина, вероятно, не справился с управлением и въехал в сугроб. Бросив машину, водитель дошел до ближайшей пилорамы и попросил довезти его до дома.

Уже в ходе допроса заявитель признался, что придумал историю с угоном, чтобы стражи порядка эвакуировали его автомобиль к дому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Заведомо ложный донос”.

Фото: http://163gorod.ru/event/24208435-v-kirove-letniy-rebenok-nanyal-evakuator-i-pohitil-mashinu

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