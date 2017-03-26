Увидеть Париж никогда не поздно…

Пенсионерам – бесплатные горки!

Елена Юрьевна, 63 года:

– Мой папа был военным, так что путешествовала я, можно сказать, с рождения – по гарнизонам страны. Когда поступила в институт в Москве, активно занималась туризмом: была в Карелии, на Кавказе, сплавлялась по дальневосточным рекам. Зимой ходили в лыжные походы. Потом, когда устроилась на работу, была возможность куда-то ездить по профсоюзным путевкам – например, в Кижи, на Соловки, в Ленинград. Когда я с семьей переехала во Владимир, походов стало меньше – но все равно старались куда-нибудь выбираться. Так, однажды даже взяла пятилетнюю дочку в пеший поход на Черное море.

За границу впервые попала в середине двухтысячных. Тогда продавались автобусные туры типа «Галопом по Европам». Тогда я думала, что поеду в первый и в последний раз – но зато смогу осуществить давнюю мечту о Париже. Кроме того, за один тур я побывала в Брюсселе, Амстердаме, Стокгольме и в Хельсинках. Это была незабываемая поездка – и хотя говорят, что путешествовать на автобусах трудно, мне все понравилось. Поэтому при первой возможности я купила новый тур, опять во Францию: не устояла перед искушением увидеть марсель и Ля-Рошель. Затем была поездка по Италии. Я видела Канны, Ниццу, Лазурный берег, Верону, Милан… Потом была в Вене и Будапеште – папа воевал в тех местах, и мне хотелось там побывать… Была мечта попасть в Зальцбург – поехала и туда.

В каждой поездке ты узнаешь что-то новое. В знаменитую венскую оперу, например, можно попасть всего за 4 евро. Правда, это будут стоячие места – но можно либо опереться на стенку, либо облокотиться на перила. Кстати, так ходят в оперу не только бедные туристы, но и многие местные…

Только недавно я отказалась от ночных автобусных переездов: все-таки от такого режима сильно устаешь, не хватает сил получать удовольствие от дневных экскурсий. Но сейчас достаточно туров, в которых на автобусе ты только перемещаешься из города в город, а ночуешь в гостиницах. Это немного дороже, но гораздо комфортнее. А на самолете я пробовала путешествовать всего один раз – купила тур в Италию. Как раз тогда начал извергаться исландский вулкан, я двое суток просидела в аэропорту и решила – нет уж, автобусом лучше!

Путешествия затягивают: стоит начать один раз, и остановиться невозможно. Для человека в зрелом возрасте совершать такие поездки, как у меня, совсем не сложно: автобусы сейчас очень комфортабельные, с туалетом и кондиционером. Гид всегда присмотрит, подскажет. Впрочем, я пробовала гулять по городу и одна, без группы, с картой – все было хорошо. У пенсионеров-туористов, кстати, есть неочевидные бонусы: например, билеты на общественный транспорт и в европейские музеи они могут покупать с хорошей скидкой. Еще их бесплатно пускают на горнолыжные подъемники и… водные аттракционы. Когда мы с внуком были в Порт Авентуре, то по паре раз прокатились со всех самых крутых горок.

Уехала отдохнуть – осталась навсегда

Елена Маратовна, 65 лет:

До сих пор помню, как в 1995 году я как журналист поехала в бесплатный тур в Египет. Денег было по минимуму, фотоаппарата не было вообще – так что все, что сохранилось от этой поездки – 4 снимка, сделанных кем-то «по дружбе» и море впечатлений. Мы жили в двухзвездочном отеле в 50 метрах от моря, но купаться не могли – это был пляж другого отеля. А до нашего надо было довольно долго ехать на автобусе. Но все равно – я не видела ничего прекраснее Красного моря. Даже поездка в Каир оставила впечатление даром потраченного времени: лучше бы на море…

Потом очень долго никуда не ездила – но пять лет назад очень захотелось в Париж. К счастью, у меня две взрослые дочери – одна из них согласилась составить мне компанию и взяла на себя покупку билетов и бронирование отеля. Впрочем, сейчас я могла бы сделать это и сама: пользоваться интернетом в наше время должен уметь каждый.

До сих пор помню первое впечатление от Парижа: мы сели в электричку из аэропорта в город, и напротив нас сидела пара, которая показалась мне квинтэссенцией всего французского: оба средних лет, одеты неброско, но очень элегантно. Впрочем, выходцев с Востока даже тогда в Париже тоже было очень много: они не только торговали в метро но и, например, охраняли Мону Лизу в Лувре.

Когда я собираюсь в путешествие, во мне борются две части: с одной стороны, одной ехать скучно. Но и необходимость приспосабливаться к чужому графику иногда тяготит. Так что стараюсь ездить куда-то с подругами. Уже несколько раз побывала в Израиле. Это, я считаю, идеальная страна для путешествий: виза не нужна, практически все говорят по-русски. Очень много интересного можно посмотреть, и хорошо развита медицина – при желании можно совместить лечение с осмотром древностей.

Конечно, страшновато – особенно на первых порах – оказаться в незнакомом месте, тем более без знания иностранных языков. Но при том, что сегодня существуют банковские карты, мобильная связь, вай-фай – все опасности сведены к минимуму. Я не помню случая, чтобы хоть раз со мной случилось что-то хотя бы неприятное – не говоря уже о плохом.

Путешествия, по-моему, меняют жизнь человека – по крайней мере, меняют его взгляд на жизнь. Уже не хочется тратить деньги на всякую ерунду: хочется накопить и снова куда-то поехать. Я, например, мечтаю когда-нибудь отправиться на Кубу.

Кстати, хочу сказать, что иногда путешествия меняют жизнь самым неожиданным образом. Например, моя подруга Рита тоже поехала в Израиль, познакомилась с замечательным человеком и… вышла замуж. Они уже пять лет живут в Израиле и очень счастливы вместе.