«Магнит» встал мелеховцам поперёк дороги

Не так давно в центре поселка Мелехово, самого крупного населенного пункта Ковровского района, открылся универсам «Магнит», который сегодня является там, пожалуй, самой крупной подобной торговой точкой. Однако при этом мелеховцы неожиданно столкнулись с проблемой. Они не могут проехать привычным путем, потому что при разгрузке в магазин товаров фуры полностью перекрывают движение по улице.

Мелеховский «Магнит» находится в специально построенном новом здании по Школьному переулку, 18. Этот переулок – большая улица, идущая параллельно главной улицей посёлка Первомайской, фактически представляющей собой часть оживленного шоссе Р71 Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма. Это шоссе соединяет город оружейников с федеральной автотрассой М7 «Волга».

Многие мелеховцы, совершая поездки по посёлку, предпочитают без нужды не выбираться на постоянно загруженную трассу, а пользуются «внутренними» улицами. Школьный переулок как раз такой альтернативный проезд. По нему, в частности, подвозят детей в Дом детского творчества, в местный ДК и дворец спорта, в том же переулке находятся офис «Сбербанка», музей и детская библиотека.

Однако когда в «Магнит» прибывает очередная фура и становится под разгрузку, она полностью перекрывает проезд, причем не на 5 или 10 минут, а, как правило, больше чем на полчаса. Вокруг сосны, даже по газону это препятствие не объехать.

Очевидно, что магазин и его транспорт – это не спецслужба, а разгрузка фуры – не общественное мероприятие и не спецоперация, ради которых порой перекрывается проезд. Любопытно, что мелеховская мэрия находится в здании, которое соседствует с торговой точкой «Магнита», но никаких мер по наведению порядка не предпринимает.

Непонятно, как местными властями согласовывался проект магазина и прилегающей территории. Вряд ли там было указано место под разгрузку, перекрывающее проезжую часть поселковой улицы. Тем не менее, по факту это так.