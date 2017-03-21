Предпринимателей пугает внедрение «умных касс» в селе Кукуеве

Партия власти объявила о запуске регионального мониторинга, цель которого – выявить проблемы с внедрением кассовых аппаратов нового поколения.Нововведение изначально не прибавило радости предпринимателям. Как пояснили «Призыву» в региональном отделении «ОПОРЫ России», здесь сразу открыли горячую линию по приему вопросов от торгующих организаций. И, как показывают встречи с предпринимателями в рамках поездок «Бизнес-автобуса» общественников, пугает, прежде всего, дефицит официальной информации.

Торговые организации четко понимают, пожалуй, только одно: платить за обновление кассового аппарата все равно придется. И деньги немалые, поскольку умные кассы должны ежедневно отправлять в налоговый орган данные о продажах. Суммы затрат на модернизацию старых касс, а для кого-то и приобретение новых – немалые: десятки тысяч рублей. Причем, в некоторых случаях модернизация имеющегося кассового аппарата практически сравнима по цене с покупкой нового. Сэкономить едва ли получится.

Более того, покупка «умной кассы» – дело не только затратное, но и долгое. Ее приход ждут по 2-3 месяца. Как рассказала «Призыву» юрист «ОПОРЫ России» Елена Федорова, больнее всего с финансовой точки зрения нововведение ударит по тем предпринимателям, которые торговали на законных основаниях без касс (предприниматели с патентами или на «вменёнке»), а с 1 января 2018 года будут обязаны перейти сразу на новейшую технику. Им хуже всего – они вообще не имеют опыта работы с аппаратами. Кроме того, предприниматели из сельской глубинки ломают голову над тем, как в каком-нибудь селе Кукуеве обучить персонал пенсионного возраста работе на новой аппаратуре.

Кроме того, предприниматели будут обязаны продумать подключение своих торговых точек к сети интернет. И этот вопрос – весьма болезненный. Счастливчиками почувствовали себя предприниматели, обнаружившие свой населенный пункт в списках удаленных и труднодоступных – им можно не тратиться на обновления, торговать по старым схемам.

К слову, самые длинные списки деревень и сел без «интернет-зависимости» – в Селивановском, Собинском, Вязниковском, Гороховецком, Киржачском и Ковровском районах – от четырех и более десятков. Есть и пять владимирских деревень – Аббакумово, Вилки, Злобино, Немцово, Ущер, где налоговики тоже не станут настаивать на он-лайн информировании о продажах.

Но, к примеру, на недавней встрече «ОПОРЫ России» в Гороховце пришедшие бизнесмены откровенно недоумевали, что делать, если их город, понятно дело, не в списке труднодоступных, но бывает, что и без света сидят ощутимо долго. Как быть? В Судогде бизнесмены тоже завалили вопросами юристов организации: где купить? Как установить?

И тем не менее, по состоянию на конец февраля во Владимирской области было зарегистрировано примерно 800 онлайн-касс. В основном «активничают» при регистрации ККТ нового образца сетевые магазины. У остальных пока нет выбора, если учитывать, что налоговики постоянно твердят: переноса сроков введения онлайн-касс не будет!

Подключение к проекту представителей партии власти, несомненно, лишним не станет. Работа, правда, кипела и без них, но ведь не бывает лишних людей среди защитников прав рядовых налогоплательщиков, пусть даже они предприниматели!

Тут ведь главное избежать классической ситуации, когда у семи нянек дитё без глазу. И без денег.

Фото: http://cdn.img.coolook.org/2017-02-01/ e72dd4b1b9f58bb7449032e55f5484a5.jpg