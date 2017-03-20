В посёлке имени Горького объединились активисты «Володарочки»

В поселке имени Горького Камешковского района уже несколько лет действует общественное объединение «Моя любимая Володарочка». Оно возникло не по указке «сверху», а создано местными жителями, которые любят свою малую родину и стремятся сделать жизнь в родном поселке лучше и насыщенней.

В числе активистов «Володарочки» учитель истории и заведующая музеем Вахромеевской средней школы Алла Вавилова, заведующая Вахромеевским сельским филиалом Центральной районной библиотеки Татьяна Морозова, бывший главный инженер местной фабрики и староста соседней деревни Щекино краевед Игорь Меньшиков, председатель Совета ветеранов поселка имени Горького Капитолина Дядькина, ветеран труда Зинаида Ветрова, активный общественник и мастер на все руки Александр Метельков. Общественников активно поддерживает глава администрации Вахромеевского сельского поселения, в которое входит поселок имени Горького, Валентина Опалева.

А поселок у них непростой. Возникший при ткацкой фабрике имени Володарского (отсюда и название неформального «клуба»), он оказался в числе кризисных населенных пунктов, после того, как градообразующее предприятие фактически приказало долго жить. И сегодня при населении более чем в 2500 человек найти работу там очень трудно, многие вынуждены ездить на заработки во Владимир, Ковров и даже в Москву.

Тем не менее, обитатели «Володарки», так в народе обычно называют поселок имени автора «Буревестника», любят свой край и очень трепетно к нему относятся. Они проводят конкурсы на самый благоустроенный двор и улицу, на самую красивую клумбу в поселке, конкурсы лучших сезонных фотографий, на своих собраниях изучают историю поселка и приходского храма старинного Старо-Никольского погоста, собирают информацию о знаменитых земляках, в числе которых ученые, писатели, художники, летчики и моряки. В их планах создание книги о «Володарочке», патриотическое воспитание молодежи.

На очередном собрании общественного объединения подвели итоги конкурса «Зимушка-зима», в котором могли участвовать все желающие из числа местных жителей. Работ было представлено много, в основном демонстрирующих красоту зимней природы: березы в серебряном инее, заснеженные сосны и ели, бескрайние просторы, лыжные походы и новогодние мотивы. Лучшие фотографии были отобраны путем Интернет-голосования. Таким же образом выявили и победителей, получивших подарки и благодарности от местных властей.

Еще одной темой стала презентация серии дворянских портретов, которую уже седьмой год подряд создает художник Людмила Ветрова – житель поселка имени Максима Горького. Всего ею выполнено около 80 реконструкций портретов представителей дворянского сословия Владимирской губернии, в числе которых было немало видных государственных и общественных деятелей, защитников отечества, литераторов и меценатов. Часть этих портретов в сентябре 2016 года демонстрировалась на выставке в камешковском ДК «13-й Октябрь».

Выставки портретов работы Людмилы Ветровой прошли во Владимире, Ковровском, Селивановском и Судогодском районах, в городах Иваново, Шуя и Савино соседней Ивановской области. Очередная выставка её работ откроется в начале апреля в выставочном зале Владимирского института развития образования имени Л. И. Новиковой.

Вопреки всем кризисам и трудностям «Моя любимая Володарочка» продолжает работать и сплачивать население поселка, затерянного среди отрогов Дюкова бора, приобщая земляков к вечным ценностям, любви и красоте.

Вот только про революционера Моисея Володарского, в честь которого была названа их фабрика, там рассуждать не особенно хотят. Для них «Володарочка» – это отдельное имя собственное, а забытый и чуждый Камешковскому краю революционер тут как будто совершенно не причем.