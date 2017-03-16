15-летняя девушка организовала нападение на почтальона

Несовершеннолетняя жительница Собинки предложила своему приятелю «легко получить крупную сумму денег».

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Завершено следствие по уголовному делу о нападении на почтальона в Собинке. Перед судом предстанут 20-летний  местный житель и его 15-летняя сообщница.

Установлено, что вечером 10 марта прошлого года обвиняемые находились в одном из городских общежитий . Девушка предложила приятелю «легких денег». Для этого  требовалось совершить нападение на местного почтальона. Разговор происходил в присутствии общей знакомой.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, свой замысел злоумышленники реализовали уже на следующий день. Несовершеннолетняя девушка находилась в квартире своей бабушки на улице Шибаева. В это время молодой человек дожидался почтальона на улице. Сообщники заранее договорились, что когда почтальон войдет в подъезд, девушка подаст подельнику сигнал.

Увидев почтальона, парень последовал за ней в подъезд.  Напав со спины и угрожая ножом, он стал требовать деньги. Похитив сумку, в которой находились более  100 тысяч рублей, молодой человек скрылся.  Впоследствии парень передал часть денежной суммы своей сообщнице.

Общая знакомая, присутствовавшая при разговоре, потребовала от молодого человека свою долю –  20 тысяч рублей. В противном случае девушка грозилась обо всем сообщить в полицию. Парень был вынужден «поделиться» похищенными деньгами.

Однако это его не спасло. Сотрудники полиции быстро вычислили нападавшего, а тот, испугавшись ответственности, во всем сознался и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фото: http://33live.ru/novosti/16-03-2017

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