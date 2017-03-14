Бывший полицейский сел за взятку от бизнесмена

По версии следствия, после увольнения в 2012 году из органов внутренних дел экс-полицейский продолжал общаться с коллегами и получал от них оперативную информацию. Он узнал о неприятностях, которые произошли с известным владимирским предпринимателем Сергеем Елесиным – в отношении того было возбуждено уголовное дело.

По данным областной прокуратуры, в 2013 году Чижов предложил Елесину за взятку в размере 10 млн рублей решить вопрос с возвращением тому арестованного имущества. Кроме того, экс-силовик пообещал повлиять на следователей и добиться разрешения на выезд бизнесмена за границу.

Чижову помогал его бывший коллега, начальник регионального отделения экономической безопасности Илья Вязин. Он, как считает следствие, предоставлял информацию о ходе расследования уголовного дела Елесина, которую последний использовал при общении с бизнесменом.

Во время передачи денег Чижов был задержан с поличным. Его с подельником заключили под стражу.

Чижов на протяжении всего следствия отказывался давать показания и вину не признавал. Уголовное дело в отношении его пособника в связи с тяжелым заболеванием выделено в отдельное производство, следствие по нему не окончено.

Чижову суд назначил наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, что предприниматель Сергей Елесин скончался 21 августа 2014 года. Он был хорошо известен во Владимире как организатор компании «Инвест-мастер» и владелец группы компаний «Реал», куда входит кинокомплекс «Руськино», рекламная компания «Реал Медиа»и другие.

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