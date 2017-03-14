Отец ребенка-инвалида стал должником по алиментам «из принципа»

В отношении мужчины по статье “злостное уклонение от уплаты алиментов” возбуждено уже второе уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, в 2015 году данный гражданин уже привлекался по этой же статье и отработал в качестве наказания более 100 часов исправительных работ. Однако на мужчину это никак не повлияло. Не изменилась ситуация и после административного ареста на 10 суток все за то же уклонение от уплаты алиментов.

Казалось бы, ситуация вполне рядовая, но судебные приставы отмечают, что случай с данным должником все-таки выбивается из привычной картины. Чаще всего к уголовной ответственности за неуплату алиментов судебными приставами-исполнителями привлекаются люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем и практически нигде не работающие.

В этой же ситуации все иначе. Должник не увлекается алкоголем, имеет хоть неофициальную, но работу, второй семьей и другими детьми, требующими содержания, пока не обзавелся. А вот алименты мужчина не платит из «принципа».

Дело в том, что его маленькая дочь является инвалидом и получает, как и полагается по закону, пенсию. Мужчина считает, что этих денег ребенку вполне достаточно для проживания, а потому алименты платить не обязан.

При этом в январе этого года, пытаясь избежать второго уголовного дела, должник перечислил своей дочери алименты в размере… 1000 рублей. Но это его не спасло. Накануне прокурор Камешковского района подписал обвинительное заключение. В отношении должника возбуждено новое уголовное дело.

Фото: http://pravdapfo.ru/news/78130-zhitel-poreckogo-rayona-prigovoren-k