Отец ребенка-инвалида стал должником по алиментам «из принципа»

Житель Камешковского района уверен, что назначенной ребенку пенсии государством вполне достаточно для жизни.

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В отношении мужчины по статье “злостное уклонение от уплаты  алиментов” возбуждено уже второе уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, в 2015 году  данный гражданин уже привлекался по этой же статье  и  отработал в качестве наказания более 100 часов исправительных работ. Однако на мужчину это никак не повлияло. Не изменилась ситуация и после административного ареста на 10 суток все за то же уклонение от уплаты алиментов.

Казалось бы, ситуация вполне рядовая, но судебные приставы отмечают, что случай с данным должником  все-таки выбивается из привычной картины. Чаще всего к уголовной ответственности  за неуплату алиментов  судебными приставами-исполнителями привлекаются  люди,  ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем и  практически нигде не работающие.

В этой же ситуации все иначе. Должник не увлекается алкоголем, имеет хоть неофициальную, но работу,  второй семьей и другими детьми, требующими содержания, пока не обзавелся. А вот алименты мужчина не платит из «принципа».

Дело в том, что его маленькая дочь является инвалидом и получает, как и полагается по закону, пенсию.  Мужчина считает, что этих денег  ребенку вполне достаточно для проживания, а потому алименты платить не обязан.

При этом в январе этого года, пытаясь избежать второго уголовного дела, должник перечислил своей  дочери алименты в размере… 1000 рублей. Но это его не спасло. Накануне прокурор Камешковского района  подписал обвинительное заключение. В отношении должника возбуждено новое уголовное дело.

Фото: http://pravdapfo.ru/news/78130-zhitel-poreckogo-rayona-prigovoren-k

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