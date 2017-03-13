Москвич на «БМВ» отправил в кювет две машины

Это случилось вчера около шести часов вечера на дороге Колокша-Кольчугино-Александров. «БМВ», за рулём которого находился житель Москвы, задел при обгоне автомобиль «Сузуки-Свифт» (им, кстати, управлял ровесник и земляк виновника аварии). От удара «Сузуки» вылетела за пределы проезжей части и перевернулась, оказавшись в кювете.

«БМВ» же отбросило на другой попутный автомобиль – грузовик «МАЗ». И эта машина тоже ушла в кювет, опрокинувшись на бок.

Удивительно, но при всём при этом виновник аварии остался цел и невредим. А вот водителя «Сузуки-Софт» и его 36-летнюю пассажирку доставили в больницу.