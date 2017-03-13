Понедельник начинается с зарядки

Вот уже неделя, как я стараюсь каждое утро начинать с разминки. Семь дней – полет нормальный!

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Уделять с утра много времени упражнениям пока не очень получается. Но первые результаты уже есть. Сегодня, например, я стояла в планке уже не 15 секунд, как неделю назад, а целых полминуты. И выдержала (хотя, если честно, на третьем подходе мышцы просто вибрировали от напряжения). Кстати, мне подсказали – чтобы планка была максимально эффективной, встать надо так, чтобы чувствовать максимальное напряжение не в руках, а в мышцах пресса. Также я продолжаю вечерние прогулки – от сорока минут до часа активным шагом. И вот мой первый результат – минус 900 лишних граммов за неделю! Мотивирует продолжать, не правда ли?

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