Пенсионерам из зоны подтопления деньги выдадут досрочно

Как сообщает Отделение ПФР по Владимирской области, принято решение об опережающем финансировании пенсий и иных социальных выплат за апрель и май 2017 года пенсионерам, проживающим на территории возможного подтопления.

Так, в марте досрочно получат пенсии, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и федеральную социальную доплату (ФСД) за апрель и май 2016 года 159 пенсионеров из деревень Козлово, Малые Удолы и поселка Санхар Вязниковского района. Сумма дополнительных выплат составит 4 миллиона 538 тысяч рублей.

Также в марте досрочные выплаты за апрель и май будут осуществлены 3 пенсионерам, проживающим в деревне Фрязино Вяткинского сельского поселения Судогодского района. Сумма дополнительных выплат составит 123 тысячи рублей.

Кроме того, получат в марте апрельские пенсии и пособия 77 жителей деревень Шохино, Анохино, Елино, Рамень, Двоезеры, улицы Заводская деревни Усад, населенных пунктов Дмитриево, Кочетки, Васильево Меленковского района. Сумма дополнительных выплат – 1 миллион 86 тысяч рублей.

117 жителей сел Польцо, Благовещенское, Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково, Сафоново Муромского района также получат апрельские и майские выплаты в размере 3 миллиона 306 тысяч рублей в марте.

Данное решение принято на основании прогнозных оценок комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администраций Вязниковского, Судогодского и Меленковского и Муромского районов.

Финансирование будет производиться с учетом графика работы местных почтовых отделений.

Фото: http://www.region-news.info/www/news/2013/8/21205621079048.jpg