Главу Мурома просят не вырубать лес и вернуть белок

Вслед за парком имени Гагарина новую жизнь должен получить парк 50-летия Советской власти. Эта зона отдыха является старейшей из сохранившихся в городе на Оке. С 1912 года парк был известен как хвойный питомник, а официальный статус он получил в 1967 году. В начале 90-х парк был передан в муниципальную собственность, и последние десятилетия переживал не лучшие времена. Каким должен быть парк после реконструкции, решат сами муромляне. На своем сайте Евгений Рычков разместил видеообращение, где каждый может поделиться своим видением зоны отдыха.

– По опыту парков «Молодежный» и Гагарина я прекрасно понимаю, что нам предстоит, по сути, построить парк заново, – отметил Евгений Рычков. – Но в этом есть свои преимущества. Мы сможем сделать парк таким, каким захочет его увидеть большинство жителей нашего города. Конечно, свои мнения есть и у меня, и у моих коллег по администрации. Тем более, что мы очень подробно изучили всю историю парка и буквально знаем о каждом его уголке: о том, когда был посажен лес, для каких целей; какие были в советское время здесь аттракционы, и как они использовались. Нужно восстановить то, что было и использовалось, и обязательно добавить что-то новое и современное.

Муромляне активно подключились к этой работе. Они просят установить в парке детские аттракционы, отремонтировать площадку для игры в мини-футбол, организовать велодорожки, восстановить бассейн, который был там долгие годы. Граждане, ратующие за экологию, настоятельно просят не вырубать в парке деревья, а кто-то даже захотел вернуть в парк животных. «Раньше в полтиннике жили белки, может есть возможность снова их завести?» – обратились с необычной просьбой к главе Мурома местные жители.

Предложения от жителей города будут приниматься на сайте главы до конца марта, после чего их обобщат и подготовят несколько предварительных проектов, за которые можно будет проголосовать на том же сайте.

Фото:https://otvet.imgsmail.ru