В регионе проверят дороги, отремонтированные на средства «Платона»

Во Владимирской области федеральные инспекции проверят состояние дорог, которые в прошлом году были отремонтированы на неналоговые средства.

Напомним, что такая практика впервые применена благодаря работе государственной системы «Платон». За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через нее напрямую в дорожный фонд, удалось привести в порядок 54 дороги области и города Владимира. Протяженность отремонтированных трасс превысила 80 километров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Всего бюджеты Владимирской области и города Владимира в прошлом году по решению Правительства РФ дополнительно получили на ремонт дорог 400 млн рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию.

«В 2016 году за счет сборов системы «Платон» было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах. Весной мы будем проверять все эти дороги. Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков», – заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Фото: http://newspotok.ru/32447-kakie-ulicy-otremontiruyut-v-ekaterinburge-v-2017-godu.html