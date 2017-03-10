Наркотики оставили водителей без прав, а гаишнику сломали карьеру

Пагубная зависимость стала причиной судебных разбирательств в Собинке и Владимире. В первом случае суд удовлетворил требования прокуратуры в отношении трех местных жителей, страдающих опийной и каннабиоидной наркоманией. По итогам процесса судья обязал сотрудников ГИБДД изъять у данных лиц водительские удостоверения.

Выполнить это требование суда уже точно не сможет бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимирской области Александр Синяк, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что в новогоднюю ночь инспектор употребил амфетамин, а 3 января текущего года находился в здании ГИБДД области при исполнении служебных обязанностей в состоянии наркотического опьянения.

О данном факте стало известно отделу собственной безопасности УВД области, в результате Александр Синяк был направлен на медицинское освидетельствование. Чтобы скрыть положительные результаты анализа на наркотики, он предложил эксперту, проводившему освидетельствование, взятку в размере 20 тысяч рублей за выдачу заведомо ложного заключения. Но замысел Синяк не реализовать смог – его действия пресекли правоохранители.

Как сообщает областная прокуратура, максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 30-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Фото: http://xoroshiy.ru/uploads/posts/2017-01/