Владимирский депутат модернизирует кировскую почту

Сейчас Сергей Мартынов, возглавивший кировский филиал Почты России, завершил знакомство с новым хозяйством (в 43 муниципальных образованиях Кировской области находятся более 700 почтовых отделений!), и начал вплотную заниматься запуском сервисов электронной очереди. Терминалы установят во всех крупных отделениях, дабы избежать давно всем надоевшие (и не только в Кировской области) давку и толкотню.

– Наша задача – развивать и совершенствовать работу Почты. Некоторые отделения ожидает реконструкция, другие – смена формата работы, – сообщил «Призыву» Сергей Мартынов. – У нас есть такие отделения, обслуживающие всего сто человек. Но и они не будут закрыты, а переведены на «новые рельсы». Мы внедряем проекты отделений почтовой связи будущего и новую единую автоматизированную систему.

Сотрудники, как и сам региональный управляющий УФПС Кировской области, довольны нововведениями. А тамошние работники добавляют, что и сам начальник им очень нравится. Впрочем, в этом они солидарны с владимирскими избирателями – те дважды избирали Сергея Мартынова в горсовет. Там он проработал вплоть до 2015 года. Последние годы возглавлял комитет по жизнеобеспечению. Старался помочь с расселением и улучшением условий проживания в старом бывшем фабричном и заводском жилищном фонде. Владимирским журналистам он запомнился толковым и обстоятельным депутатом.

Кстати, Сергей Володарович не сразу решил покинуть Владимирский регион. Одновременно с депутатством он руководил местной компанией сотовой связи, затем стал управляющим сети магазинов. И только потом подал заявку на замещение должности руководителя в Почту России.

После череды собеседований и согласований документов было предложено на выбор несколько региональных филиалов. Сергей Мартынов сам выбрал Кировский регион и, как признался «Призыву», совсем об этом не жалеет.