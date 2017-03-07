Хорошие цветы продаются под крышей

Улицы Владимира и других крупных городов области заполонили торговцы мимозами и букетами тюльпанов. Хотя температура воздуха и выше нуля, гарантий, что такие цветы простоят больше одного дня, совершенно нет.

Специалисты цветочной индустрии говорят, что для тюльпанов очень важно соблюдение режима: определённого уровня влажности и температуры (товар держат в специальных холодильных установках), отсутствие ветра и т.п.

К тому же, цены в сетевых магазинах умеренные – в районе 30 рублей за цветок, а в розничных секциях и садовом центре комбината «Тепличный» цены на тюльпаны достигают 56 рублей за штучку.

Цвета различные: белый, желтый, розовый, красный и необыкновенный фиолетово-розовый. Тюльпанов хватит всем, заверяют продавцы, в теплицах выросло предостаточно.

И хотя с недавних пор тюльпаны принято считать настоящим праздничным цветком к 8 марта, розы тоже не теряют своих позиций. Цветочники скомпоновали молоденькие тепличные розочки в аккуратные букеты по 400-500 рублей.