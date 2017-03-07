В Камешково раскрыто похищение и убийство местного жителя

Вечером он вышел из квартиры в футболке, шортах, накинутой на плечи легкой куртке на разговор со знакомым и исчез.

Поиски мужчины не дали результата. Обстоятельства указывали, что в отношении него могло быть совершено преступление. По данному факту следственные органы СК РФ по Владимирской области возбудили уголовное дело по статье «убийство». Следователи, криминалисты СК России и оперативники МВД отрабатывали различные версии.

Сообщается, что в конце прошлого года Денис работал в Москве в строительной фирме. При отъезде с работы знакомый попросил мужчину прихватить в Камешково его вещи, инструмент, однако Орлов просьбу не выполнил. Знакомый стал выражать претензии о том, что якобы часть его вещей пропала.

В новогодние дни за распитием спиртного обиженный мужчина предложил соседу по месту жительства в Камешково припугнуть Дениса и потребовать с него 5 тысяч рублей за вещи, на что 27-летний сосед, не задумываясь, дал согласие.

4 января текущего года совместно со своим приятелем, имеющим криминальное прошлое, он вызвал потерпевшего из квартиры и насильно поместил в автомобиль.

«Жертву» похитители привезли сначала в лес, где, угрожая обрезом, стали требовать несуществующий долг в 100 тысяч рублей. Потерпевшего избили, пристегнули наручниками к стволу дерева и практически раздетого оставили на морозе на несколько часов.

Затем Дениса перевезли в квартиру одного из похитителей, где насильно удерживали, угрожая ему и членам семьи расправой, так продолжалось до 15 января.

Не добившись результата в вымогательстве денег, в ночь с 14 на 15 января соучастники вывезли Дениса к городскому озеру, где 27-летний подозреваемый нанес потерпевшему один смертельный ножевой удар. После содеянного они прикопал тело в снег, а орудие преступления выбросил.

Бывший сослуживец погибшего, организовавший произошедшее, сбежал за пределы России, соучастники преступления скрывались в различных местах. 4 марта силовики успешно провели операцию по задержанию подозреваемых.

Сообщается, что задержанные дали признательные показания и указали место сокрытия тела потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://www.nocomments.gr/wp-content/uploads/2012/10/apagogi1.jpg