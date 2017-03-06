Владимирцы отправляют на помойку Пушкина и денежные заначки

Несколько лет одна из мусоровывозящих компаний областного центра собирала необычные находки, сделанные во время сортировки мусора, и представила самые интересные из них в специальной экспозиции.

Первыми зрителями «мусорной» выставки стали школьники из Ставрово. Увиденное их и заинтересовало, и неприятно удивило. Владимирцы, как выяснилось, с легкостью отказываются от своего прошлого и совершенно не страдают вещизмом: на помойках оказываются и книги, и одежда, и предметы коллекционирования.

Отбор экспонатов – в руках рабочих предприятия. Именно они делают самые неожиданные находки. Например, однажды нашли подшивку журнала «Огонек» за 1912 год. Она заняла одно из центральных мест на экспозиции.

Самое тяжелое впечатление остается после знакомства со стендом, где собраны медали, в том числе, боевые времен Великой Отечественной. Здесь же – даже рукописная Книга памяти, тоже ставшая кому-той ненужной.

Почему люди относят лишние книги не в библиотеку, а на помойку? – ответ на этот вопрос очевиден: потому что им так проще. Вот и лежат в мусорных контейнерах или возле них томики Пушкина, Набокова, Рождественского. И не только их. Но привычка превращать в мусор ценности иногда оборачивается неприятными хлопотами для граждан.

В потоке хлама, который идет по конвейеру, иногда находят документы. Например, раньше было много паспортов. С помощью правоохранителей их отдают владельцам. Случилась как-то и совсем необыкновенная история. На мусоросортировку приехал гражданин, отправивший по ошибке в мусор барсетку. В ней были и документы для выезда на лечение заграницу. Рабочие предприятия нашли их. Из нашедших документов в экспозиции остались билет члена КПСС, военный билет, различные удостоверения.

Нашлось место в мусорном ведре денежным купюрам и советского образца, и периода перестройки. Туда же отправились и облигации 1953, 1956 годов выпуска. Тут стоит согласиться с гражданами: куда их еще девать?!

А вот с денежными знаками актуального (нынешнего) образца приключаются во Владимире очень занятные истории. Не все попадают в сводки новостей, но работники предприятия рассказывают такую историю. К ним обратился молодой человек, попросивший разрешить ему рассортировать часть мусора.

Дело в том, что его «заначку» отправила в мусорное ведро родственница, решившая сделать в комнате парня уборку. Горемыка бросился к контейнерной площадки и увидел отъезжающий мусоровоз. Пошел по «мусорному следу» и оказался на сортировочной станции. По невероятному везению, молодой человек нашел свою «заначку» – книгу, в которой прятал деньги.

Но совершенно непонятно, почему на помойку горожане относят музыкальные инструменты, часы (в том числе ручные), фотоаппараты (легендарные образцы «Смены» разных лет, в том числе миниатюрный), значки (тут их большой выбор), оружие (в том числе, травматический пистолет, кортики)?

Кстати, весьма прохладно, судя по находкам, владимирцы относятся и к спорту: в помойку улетели боксерские перчатки, гири, секундомеры… Не пожалели старые швейные машинки, патефоны, кассетные магнитофоны, громоздкие калькуляторы, счеты, самовары и утюги. Как подчеркивают авторы экспозиции, почти все найденные предметы техники – работающие!

Срез ушедшей эпохи получился объемным и наглядным. И возможности пополнения экспозиции остаются безграничными: мусоровозы приезжают ежедневно.