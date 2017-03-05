Роспотребнадзор приглашает на День открытых дверей

Управление Роспотребнадзора проведет День открытых дверей. Он посвящен Всемирному дню защиты прав потребителей.

15 марта с 9:00 до 18:00 специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области будут консультировать всех обратившихся по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в том числе о правах потребителя при дистанционном приобретении товаров и услуг. Потребители смогут получить консультации по всем спорным ситуациям, связанным с приобретением товаров и услуг, помощь в создании претензий и исковых заявлений.

Ежегодно, начиная с 1994 года, 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций.

В 2017 году девиз Всемирного дня прав потребителей – «Потребительские права в цифровую эпоху».

Фото: http://smolnarod.ru/sn/