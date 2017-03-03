За чуть теплые батареи вязниковцы «отбили» почти 200 тысяч рублей

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «Вязники Энергия» законодательства в сфере ЖКХ при оказании услуги теплоснабжения. С выездом на место установлено, что при температуре окружающей среды -23C°, температура теплоносителя на выходе из мазутной котельной в деревни Октябрьская составляла 22С°, что на 65С° ниже установленного графика поддержания температуры теплоносителя.

Как сообщает областная прокуратура, причиной резкого понижения температуры теплоносителя послужило использование на котельной некачественного мазута. По результатам исследования топливо не соответствовало требованиями ГОСТа из-за превышения в нём массовой доли воды

В связи с этим, 9 домов блочной застройки, 16 многоквартирных домов, 628 жителей (из них 168 детей), детский сад, пожарное депо были обеспечены некачественной услугой теплоснабжения.

Люди мерзли, вынуждены были использовать электронагреватели. По фактам нарушения теплового режима в домах жителей деревни прокуратура в адрес директора ООО «Вязники Энергия» внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Жителям произведен перерасчет на сумму около 196 тысяч рублей.

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