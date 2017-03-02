Кольчугинец-мичуринец растил коноплю на дому

Мужчина, заботливо ухаживавший за растениями, утверждает, что делал это он исключительно для себя

2 0
2 0

Кольчугинские полицейские обнаружили в частном доме местного жителя плантацию конопли. Об этом сообщает региональное УМВД.

Под запрещённое растение 34-летний мужчина отвёл целую комнату.  Оперативники изъяли полсотни кустов и свыше килограмма готовой к употреблению марихуаны.

Также в доме были обнаружены технические приспособления и предметы, с помощью которых кольчугинец поддерживал благоприятные условия для роста растений.

Задержанный утверждает, что коноплю он выращивал для личного потребления.  Эту версию проверяют сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: http://www.tsn24.ru/wp-content/uploads/2016/06/konoplevod.jpeg

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы