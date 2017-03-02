По факту гибели детей в Козловке возбуждено уголовное дело

Следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам. Как мы уже сообщали, вчера утром из-за пожара в частном доме в деревне Козловка погибли двое детей 3-х и 4-х лет.

Как сообщает Следственный комитет, ребятишки проживали в многодетной семье (старший брат обучается в школе-интернате), их мама после смерти супруга воспитывала сама, посильное содействие проявляли родственники.

Вчера утром 61-летний дедушка детей, находившийся в гостях, проводил внука в школу, затопил печь и ушел из дома на территорию хлопотать по хозяйству.

Около 8 часов утра в части дома, где расположена печь, возник пожар, 4-летний ребенок разбудил маму и закричал: «Дом горит!». Через горящее помещение женщина выбежала на приусадебную территорию за свекром, оставив малышей в крайне опасных условиях.

Потом взрослые попытались спасти детей, разбили стекла окон, но в охваченный огнем дом войти было уже невозможно. Соседка женщины вызвала на место сотрудников МЧС, которые по прибытии ликвидировали пожар.

Следователи и криминалисты СК России провели тщательный осмотр места происшествия, в спальной комнате дома обнаружены тела двух детей с сильными термическими ожогами. По предварительным выводам к очагу возгорания отнесена печь, возле которой обнаружены наиболее выраженные прогары.

Следствием назначены пожаро-техническая, судебно-медицинская и иные экспертизы, результаты которых позволят установить точную причину пожара и причины смерти маленьких детей.

В настоящее время 35-летняя мама погибших мальчиков транспортирована в больницу Владимира, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь по поводу полученных термических ожогов. Ее старший сын находится под опекой государства и проживает в интернате.

Фото: http://ural-n.ru/uploads/topics/preview/00/00/03/71/8de749c0e8.jpg