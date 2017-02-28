“Матрёшку” протестируют на туристах

Так считает губернатор Владимирской области Светлана Орлова. О своей симпатии к “Матрёшкам” она сообщила на российском инвестиционном форуме в Сочи.

– На газомоторном топливе мы много закупили автобусов, они работают в наших городах, в населенных пунктах. Как только мы оценим беспилотный автобус в эксплуатации, будем решать вопрос о закупке, потому что поток туристов растет, конечно, нам будут нужны эти автобусы, – приводит слова главы региона информационное агентство ТАСС.

Не знаем, как пойдет с “Матрёшками”, но вот симпатию областной администрации к “Волгобасам” разделяют, мягко сказать, далеко не все владимирцы. Высокие пороги, теснота, духота, частые поломки и “дожди” внутри салона… Надеемся, что туристам повезёт больше. Ведь “Матрёшка” – инновационная разработка компании “Волгобас” и производить ее будут не где-нибудь, а под Собинкой, где в этом году-таки обещают открыть завод по производству газомоторных автобусов, грузовиков и беспилотного транспорта компании “Бакулин Моторс Групп”. А дома, как говорится, и стены помогают.

Прототип будущего беспилотника “Волгобас” презентовал еще в прошлом году на Форуме стратегических инициатив в Москве, тогда же “Матрёшки” активно тестировали на территории инновационного центра “Сколково” (“Призыв” писал об этом здесь и здесь). Инновационная машина российского производства оснащена электродвигателем, а также системами навигации и ориентирования, что позволяет ей анализировать дорожную обстановку в режиме реального времени. Без подзарядки “Матрёшка” должна преодолевать расстояние до 130 километров при максимальной скорости 30 км/час. Ранее руководитель компании Алексей Бакулин сообщал, что до конца текущего года завод в Собинском районе в рамках первой серийной партии планирует выпустить 50 инновационных машин. В перспективе на базе беспилотной платформы производители планируют производить машины для нужд коммунальных служб и перевозки грузов.

Фото: http://pokatim.ru/avtonovosti /novinki/27039