В ДТП с участием «скорой» пострадали водитель и фельдшер

Это случилось вчера во второй половине дня. 28-летний водитель «Шевроле-Лачетти» ехал по магистральной дороге со стороны центра. На скорости он решил повернуть налево, в сторону Офицерской. В это время также по главной дороге по встречной полосе с включенными «мигалками» ехала машина скорой помощи.Не пропустив «неотложку», легковушка начала поворачивать.

В результате столкновения пострадали два человека: 56-летний водитель неотложки (у него травма плеча) и 25-летняя фельдшер (сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма).

Есть неподтвержденная информация, что «скорая» везла пациента, находившегося в коме. Его срочно забрала другая машина службы «03».

К сведению, вчерашнее ДТП – уже четвертое в этом году с участием машин скорой помощи с начала года.

Первое случилось в январе во Владимире, когда «скорая», опять же, с включенными проблесковыми маячками, торопилась в перинатальный центр. А в это время на красный сигнал светофора дорогу перебежала молодая девушка. Водитель вовремя среагировал, поэтому травмы пешеход получила незначительны, ее даже не госпитализировали.

Вторая авария произошла в деревне Омутищи в Петушинском районе. Реанимобиль из Нижнего Новгорода двигался в сторону Москвы, чтобы оказать срочную медпомощь двухмесячному ребенку. Водитель, не заметив запрещающие знаки на перекрытом наполовину мосту, выехал на встречную полосу и врезался там в грузовик. Серьезно пострадал водитель реанимобиля.

Третья авария случилась в феврале в Кольчугинском районе в деревне Сукманиха. Водитель «Фольксваген-Поло» выехал на «встречку» и врезался в машину «скорой помощи».

По предварительным данным, в трех из четырех аварий виноваты отнюдь не водители машины скорой помощи.