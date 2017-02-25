Как англичан поселком Боголюбово пугали

Телесюжет вышел в эфир накануне в пятницу, а затем появился на сайте самого телеканала и, чуть позже, но уже с русским переводом, на сайте “ИноTV”. Его ведут сотрудники российского телеканала Russia Today, продукция которого предназначена для “иностранного потребления”.

Как утверждает Спаркс, “опыт некоторых россиян показывает, что власть православной церкви в современной России столь сильна, что противостояние ей может плохо сказаться на бизнесе или привести к визиту полиции”. По мнению корреспондента Sky News, дело здесь, ни много, ни мало, а в российском президенте Владимире Путине, который сам придерживается традиционных ценностей и, цитата, “законодательно закрепил позиции верующих, поэтому в спорах с ними рискуют только те, кто против церкви”.

Героями телерепортажа британского журналиста стал известный владимирский предприниматель Павел Спичаков. Он провел для иностранных гостей небольшую экскурсию по реконструируемому его компанией цеху в Боголюбово и рассказал о том, как местные православные активисты выразили недовольство планами по размещению здесь производства презервативов.

В репортаже были задействованы видеокадры со встречи Спичакова с православными активистами, которая прошла в ноябре прошлого года в поселковой администрации. Особенно иностранных журналистов заинтересовал фрагмент этой встречи, на котором одна из активисток утверждала, что презервативы – это мужской аборт.

Другая участница встречи, жительница Боголюбова Татьяна Боровикова, в интервью Спарксу смысл этой фразы не пояснила. О причинах негативной реакции со стороны верующих она сообщила следующее: “Если где-то есть чистый родник, нельзя рядом поставить туалет, потому что это осквернит воду. Её нельзя будет пить. В духовном плане то же самое”.

Не смотря на то, что официально ситуацию с возможным размещением производства презервативов в Боголюбово не комментировали ни представители региональной власти, ни РПЦ, британский журналист сделал вывод: “В России при президенте Путине власть на стороне священников”.

Согласно данным Википедии, аудитория британского 24-часового новостного телеканала Sky News оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, но преимущественно находится в Великобритании. Канал входит в группу каналов компании BSkyB, которая в свою очередь является частью корпорации 21st Century Fox, принадлежащей американскому предпринимателю и медиамагнату Руперту Мердоку.

Поводом к репортажу стало противостояние, возникшее в ноябре прошлого года между жителями поселка Боголюбово и владимирским предпринимателем Павлом Спичаковым. Возглавляемая им компания “Бергус” намеревалась разместить на базе бывшего боголюбвского кирпичного завода цех по производству контрацептивов. По заявлениям предпринимателя он планировал создать более 200 рабочих мест. Однако после негативной реакции со стороны местных жителей от планов по производству презервативов пришлось отказаться. Для православных активистов возможное наличие на упаковке с презервативами названия их поселка оказалось неприемлемым. Теперь в Боголюбово будут выпускать детские памперсы под маркой “Леля”. Однако, по некоторым данным, местных жителей не устроил и такой исход. По их мнению, использование подгузников может привести к импотенции.