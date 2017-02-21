Под Ковровом дюжина людей два года трудилась за «так»

Директор предприятия задолжал работникам почти 3 миллиона

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Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Минерал» Алексея Миронова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

35-летний директор подозревается в невыплате зарплаты 12 работникам предприятия. По информации Следкома, на этот пост молодой мужчина был назначен в октябре 2014 года. Общество с ограниченной ответственностью по добыче речного строительного песка и его реализации работало в штатном режиме. При этом в течение двух лет 12 работникам не выплачивалась зарплата.

Руководитель время от времени обещал расплатиться, но деньги люди так и  не увидели. В итоге сейчас имущество обвиняемого арестовано. Восстановлением прав работников займется суд.

Фото: http://liderbelgorod.ru/images/pesok11.jpg

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