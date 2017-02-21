За наезд на батюшку священнику грозит срок

В отношении священника, сбившего своего коллегу, возбуждено уголовное дело

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Настоятель одного из храмов города Владимира, сбивший на пешеходном переходе священнослужителя, обвиняется по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Священнослужителю грозит реальный срок – до 2 лет лишения свободы. Он находится под  подпиской о невыезде.

Напомним, утром 11 февраля   между Содышкой и Гастелло Toyota Land Сruiser наехал на батюшку, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, настоятель превысил скорость и не затормозил перед переходом. Потерпевший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Священник, который находился за рулем, был отстранен от служения.

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