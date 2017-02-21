За наезд на батюшку священнику грозит срок

Настоятель одного из храмов города Владимира, сбивший на пешеходном переходе священнослужителя, обвиняется по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Священнослужителю грозит реальный срок – до 2 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, утром 11 февраля между Содышкой и Гастелло Toyota Land Сruiser наехал на батюшку, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, настоятель превысил скорость и не затормозил перед переходом. Потерпевший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Священник, который находился за рулем, был отстранен от служения.