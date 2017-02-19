Блин не клин, брюха не расколет

В дохристианскую эпоху на Руси, да и в большинстве других стран мира, Новый год отмечался в начале весны, когда природа пробуждается от зимнего сна. Считается, что круглые блины символизировали солнце, которое необходимо было съесть, чтобы получить его силу и энергию на весь следующий год.

С приходом на Русь христианства Масленицу, как и большинство религиозных праздников, просто «подогнали» под привычное простому люду празднование начала весны. К окончанию праздничной недели подвели Великий пост, который является одним из важнейших периодов в церковном календаре, что позволило наполнить масленичную неделю новым смыслом: человек отъедался вкусностями перед длительным и довольно строгим воздержанием на протяжении поста.

В нынешнем году во Владимире праздничные гулянья начнутся уже в понедельник 20 февраля. В театре фольклора «Разгуляй» всех желающих ждет игровая программа «Пришла к нам Масленица!». В Загородном парке – тематическая программа «Масленица в деревне Дуралеевка». А в Доме культуры молодежи – фольклорный праздник «Масленичные потехи».

Во вторник Масленицу можно также встретить на Баскетбольной площадке (Проспект Строителей, 38-б) и «Владкоопсоюзе». Праздничные программы пройдут под названием «Широкая Масленица!» и «Встречаем Масленицу!».

В среду вечером в клубе «Лунево» научат изготавливать чучело Масленицы, но с оговоркой, что сжигать его можно только соблюдая все противопожарные правила на разрешенном месте. Лучше, купив предварительно огнетушитель.

Четверг, 23 февраля всецело будет посвящен Дню Защитника Отечества. А с пятницы, объявленной в этом году выходным днем, Масленицу начнут отмечать почти в каждом микрорайоне.

Но самые массовые мероприятия пройдут в воскресенье 26 февраля.

В 11.00 массовые гулянья начнутся в «Парке культуры и отдыха «Дружба» и «Парке «Добросельский». В 12.00 масленичные гулянья подхватят «Центральный парк культуры и отдыха», сквер «Липки» и «Парк культуры и отдыха «Загородный» . А в 13.00 на катке бульвара имени А.С. Пушкина ждут любителей здорового образа жизни на спортивный праздник « Русские народные забавы».