Во Владимире начались мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Ученики школы подготовили для гостей концерт, состоящий из патриотических песен, а представители армянской диаспоры показали танцевальное выступление.

С пожеланиями в адрес ветеранов и юношей – учеников старших классов, которым предстоит исполнить свой воинский долг, выступили Эльвира Осипова, руководитель клуба «Ветеран», Василий Никитенко, председатель Владимирского городского Совета ветеранов, Владимир Шлемин, председатель Совета ветеранов Октябрьского района, Сергей Яжан, руководитель армянской диаспоры и Самвел Мстоян, руководитель езидской диаспоры.

В предстоящую неделю мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут во Владимирском планетарии, Доме культуры молодежи, музее ООО «ВТМЗ», Дворце детского творчества и парках города. А 23 февраля в 10.00 на Площади Победы состоится торжественное возложение венков к мемориалу «Вечный огонь».

Фото: http://vladimir-city.ru/news/main/934492/