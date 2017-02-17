Суздальцам продадут абонемент на кремлевские горки

Как и с горки скатиться с ветерком, и прокуратуру не задеть, решали вчера жители Суздаля, принявшие приглашение главы администрации Сергея Сахарова обсудить главные суздальские «покатушки».

С прошлых выходных одна из главных тем в городе – «проданные кремлевские валы» рядом с Успенской церковью. Придя на них по привычке покататься, суздальцы увидели, что в выходные и праздничные дни это развлечение стало платным. За полчаса просили с тех, кто со своей ватрушкой, – 200 рублей, а с выданной – 250 рублей. Для многих горожан платный спуск стал полной неожиданностью. Глава администрации признал это и извинился:

– Один из основных сегодня вопросов: почему было бесплатно, а стало платно? Я понимаю отцов и матерей, которые отправляли ребенка кататься бесплатно, а он приходит назад с ватрушкой заплаканный и говорит: «Папа, дай 200 рублей». Это реально неприятно. Я готов извиниться за действия компании и свои собственные. Мы не предупредили людей. Хотя по действующему законодательству компания имела право самостоятельно назначать цену за вход с инвентарем и без, – пояснил глава.

К обсуждению ценообразования на горке активно присоединились собравшиеся. Горожане сыпали примерами дороговизны аттракциона, переставшего быть бесплатным. Действительно, культпоход на горку становился разорительным для семьи с детьми, не говоря уже о многодетках. Напомнили горожане и о том, что уровень зарплат в городе низкий: 20 тысяч рублей – предел мечтаний.

Александр Веретенников, руководитель компании «VS Park», которой мэрия и доверила навести порядок на горке, признался, что стоимость проката позаимствовал у ребят, которые предоставляли «ватрушки» на прокат на горке и до него, и в уже когда он заключил договор с мэрией. Оказалось, что эти самые «ребята» есть среди присутствующих. Они выступили с инициативой дежурить на горке как волонтеры. Это даст возможность снизить тарифы на горке, уверены молодые люди. Глава города признался, что относится к подобным инициативам с осторожностью: волонтеры не всегда бывают обязательными. Сергей Сахаров предложил сделать по другому: рассмотреть на следующий возможность покупки для горожан абонемента по доступной цене на катание с этой горы. Более того, в администрации планируют застраховать несколько тысяч горожан на сезон активного катания от получения увечий легкой и средней степени. Это обойдется почти в 70 тысяч рублей.

Что же касается возврата прежнего порядка на кремлевские валы – пришел, увидел, съехал, то Сахаров настроен решительно. По его словам, альтернатива нынешнему порядка спуску (только с одного холма) единственная: закрыть валы. И он пояснил, откуда такая решительная категоричность.

17 декабря, когда представители «VS Park» намерены были поставить забор с одной из сторон горки, на валах было особенно многолюдно.

– Решили повременить, и машину с ограждением развернули, – рассказал глава города. – И все мы стали свидетелями, как вызвали «скорую» для двух мальчиков, которые столкнулись. Они спускались с противоположных склонов. А утром мне позвонили и сказали о том, что по городу пошел слух: один из пострадавших мальчиков умер. К счастью, это все оказалось неправдой. Но кто скажет, что у ребенка все будет в порядке через 10 лет, если у него там незамеченное смещение и ушиб головного мозга? В этот день я принял решение – обеспечить безопасность пребывания горожан и туристов на этих валах. Это зона ответственности муниципалитета, но я никому не пожелаю испытать те чувства, которые были у меня, когда я узнал слух о пострадавшем мальчике.

Однако с главой администрации готовы спорить те, кто в детстве, да и значительно позже, катались на этой горке «на пакетах и на капотах», и не помнит, чтобы «сталкивались головами и что-то ломали». «Из-за двух человек, за которыми вообще должны были следить родители, сегодня страдает население Суздаля, а это 10 тысяч человек, и один миллион приезжающих. И потом, ну что меня остановит пойти на другую горку, тоже опасную, если нет денег?», – высказал свое мнение один из присутствующих.

Глава администрации отреагировал очень эмоционально. «То, что вы на капотах спускались с этой горы, ни в коем случае не говорит о том, что так и надо продолжать делать. Я счастлив, что сегодня обсуждаю историю, как обустроить спуск с горы, а не историю о возбуждении уголовного дела по факту тяжких телесных повреждений у ребенка из-за неудачного спуска с горы. Пока я здесь эта горка либо будет закрыта, либо будет порядок. Я не хочу смотреть в глаза родителям, которые потеряли ребенка, либо их ребенок потерял свое здоровье. Вот это я прошу понять и тему про капоты и целлофановые пакеты – забыть. Я с вами ищу компромисс, как с людьми прогрессивно думающими за свои и чужие жизни, в том числе», – сказал Сахаров.

Елена Фокина пожалела, что среди пришедших нет суздальских хирургов. Она была свидетельницей того, как один из них «на звучной латыни говорил все, что он думает о властях города», оказывая помощь очередному сбитому на горке («Когда кровь смыли, оказалось, что это – очень уважаемый человек в городе», – отметила Елена). Суздаль – город-сказка, но она должна быть безопасной для всех – и для детей, и для взрослых, отметила она.

Но вот одномометно сделать «покатушки» безопасными на кремлевских валах не получится. Однако присутствующие согласились с тем, что надо запретить съезд с горы на ледянках. Специалисты предлагают проверенный вариант – подсыпать снега, чтобы склон был более пологим. Но на валы 11 века невозможно загнать спецтехнику, делать это можно только вручную. И глава администрации пригласил всех волонтеров помочь с этим уже в следующий тюбинговый сезон. Тогда же будет полная ясность и с тарифной политикой на спуск. К слову, за два выходных компания «VS Park» заработала на горке аж чуть более восьми тысяч рублей при капитальных затратах на обустройство в более чем 120 тысяч рублей. Рассматривать валы как хлебное место при таком раскладе пока получается с трудом. Предприниматель признался, что надеется с помощью этого проекта сделать рекламу другим своим аттракционам в Суздальском районе.

Завтра кремлевские валы будут открыты для горожан для бесплатного катания. Глава администрации предложил такой вариант, и Александр Веретенников с ним согласился. Но, как обещали власти, как только снег сойдет, начнется планирование и обустройство нового сезона «кремлевских покатушек». Безопасных, доступных, комфортных. Обещаем и прокатиться, и рассказать, что получится на самом деле.