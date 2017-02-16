Могилу бойца спецподразделения времен ВОВ отыскали белорусские поисковики

А еще он был сильным: занимался боксом и прыгал с парашютом в ДОСААФ. И ответственным: пошел учиться на врача в Ивановский мединститут, но как только началась война, пошел добровольцем на фронт.

– Вот старая семейная фотография, это 1937-й год, – Нина Алексеевна Солодова, дочь Алексея Добрынина, крутит в руках пожелтевший, наклеенный на картон снимок. – На ней члены моей семьи, все – студенты-медики. Это мои папа и дядя. Они оба ушли на фронт и не вернулись. И их старшая сестра, Клавдия, она тоже была на войне, но осталась жива. Когда я родилась, папа уже был на фронте, так что я его ни разу не видела. Но в семье о нем помнили всегда…

Родители Алексея, Василий Алексеевич и Наталья Николаевна Добрынины, в 1942 году получили извещение: ваш сын пропал без вести. Они надеялись и ждали, пока кто-то не показал им книгу Григория Линькова «Война в тылу врага». В ней, помимо всего прочего, была описана история партизан, погибших в Белоруссии. Среди многочисленных имен был упомянут и Алексей Добрынин.

– Эта книга, которая у меня, она издана позже, – показывает сильно потрепанный том Нина Алексеевна. – А первая – она была в кожаном переплете, с фотографиями. Я помню, как дедушка списался с автором и тот сказал, что на одном из снимков должен быть его сын, мой отец. И дедушка очень долго с лупой рассматривал это фото, пока не сказал: «Он». И потом все брали у нас эту книгу посмотреть – так она в итоге куда-то и пропала.

Эту историю в 1990 году описал на страницах «Призыва» журналист Николай Демьянов. 16 лет спустя она получила неожиданное продолжение. – Сама я давно уехала из Янево, – говорит Нина Алексеевна, – но недавно мне позвонила подруга, у которой там дом. Она сказала, что меня разыскивают белорусские поисковики, что они, кажется, нашли папу. Я стала им звонить. Я по телевизору много раз видела сюжеты о том, что нашли и опознали участника войны – и всегда думала, вот бы и папу тоже нашли. Но мне казалось, что в таких случаях раскапывают яму, в ней обнаруживают тела, солдатский медальон с запиской… Но вышло по-другому. В книге описано, что мой отец с другими партизанами пошел в деревню. Там их предали. Фашисты расстреляли всю группу. Так вот: нашелся очевидец тех событий – тогда он был девятилетним мальчиком. Он сказал, что знает, где могила тех партизан… Я, когда все это услышала, всю ночь не спала, только наутро успокоилась. Поисковики нашли останки, а мне все казалось – живого папу.

– Это были не просто партизаны, – рассказал Анатолий Петрович, поисковик 52-го поискового батальона министерства обороны республики Беларусь. – Эти ребята из Владимирской, Ивановской, Московской областей были бойцами специального подразделения, подчинявшегося ГРУ Генштаба Красной армии. В 1941 году они были десантированы в Витебскую область, оттуда отряд перешел в Брестскую область. У меня есть коллега, Виктор Дерко – его родственники контактировали с этим отрядом во время войны. С его помощью и удалось найти последнего живого свидетеля тех событий. Он рассказал нам подробности гибели бойцов и показал место их захоронения – общая могила на деревенском кладбище.

Поисковые работы на месте захоронения начнутся в апреле – когда растает снег. Анатолий Петрович надеется, что уже в мае судьба бойцов будет окончательно установлена. Родственники солдат, которых удалось отыскать – в том числе Нина Солдатова – приглашены на церемонию торжественного перезахоронения.

– Я обязательно поеду, – говорит Нина Алексеевна, – Все-таки это мой папа, самый близкий человек, пусть я его и не знала… Я надеюсь, со мной поедет двоюродный брат. Он сын младшего брата отца, его тоже зовут Алексей Добрынин – в честь папы, он сейчас живет в Иваново. Еще мне рассказали, что можно было бы перевести папины останки сюда и похоронить на нашем кладбище – где лежат его отец, Василий Алексеевич, и дед, Алексей Васильевич. Но, наверное, я не буду этого делать. Кладбище старое, заброшенное. Я сама навещаю его всего пару раз в год. А когда умру – приходить на могилы будет некому. А если папу похоронят на воинском кладбище в Белоруссии – то за его могилой все же будут присматривать… PS: среди погибших в Белоруссии есть еще один уроженец Владимирской области – Федор Волков, 1913 года рождения, уроженец д.Вощиха Селивановского района. Сейчас идет поиск родных и близких солдата.