Федералы дают деньги на владимирские парки

Подписание соглашения – это, скорее, рабочий момент, просто закрепляющий данность: Минстрой уже опубликовал список регионов, которые получат субсидии на формирование современной городской среды, и Владимирская область там фигурирует.

К полученным из федерального бюджета 282 млн рублей наша область добавит в виде софинансирования ещё 49,7 млн. Как сообщил директор областного департамента ЖКХ Глеб Серегин, в список получателей средств по документу, который подпишет Минстрой и Владимирская область, точно попадут 7 моногородов и областной центр.

Перечень объектов пока не утвержден, в их выборе должны принять участие сами жители области. Так, до 15 марта будет утверждена региональная программа благоустройства парков и дворов, затем такие же примут муниципалитеты.

Власти на местах обязаны будут провести общественные слушания по потенциальным объектам благоустройства и получить одобрение населения. Вполне возможно, что во владимирской программе найдется место для таких объектов, как сквер за ГДК и пешеходная зона в центре города.

фото https://vk.com/nebo_vladimir?z=photo-107410477_456239097%2Falbum-107410477_00%2Frev