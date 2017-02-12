Владимирская весна откладывается

Снег, неспешно идущий сейчас за окном, останется главной метеорологической особенностью всей следующей недели. Синоптики прогнозируют небольшие снегопады все дни, вплоть до следующей субботы, 18 февраля, и обещают снегопад в среду, 15 февраля.

Приятный бонус от Гидрометцентра России – отсутствие в прогнозе на предстоящую неделю аномальных морозов. Синоптики обещают умеренно морозную погоду в центральном регионе страны, которая характерна скорее для конца февраля. Ночью во Владимире столбик термометра будет подниматься от минус 5° до минус 12°, днем – ноль-минус 7°. Подобные «температурные качели» не оставляют шансов на стабильность. Ожидаем и морозы, и оттепель, и снегопады, предсказывают синоптики.

Что же касается долгосрочного прогноза на весну, то он пока не пересмотрен. В Гидрометцентре ее ждут только в последних числах марта. А тепло (10–15 градусов), которого мы не видели с начала октября, станет только в середине апреля. Таким образом, зимний пейзаж за окном будет еще, как минимум, полтора месяца.

фото: photogorky.ru