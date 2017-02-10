В реестре недобросовестных поставщиков

Индивидуальный предприниматель «Р» включен в реестр недобросовестных поставщиков

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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области “Судогодская центральная районная больница имени Поспелова”  (далее – заказчик) о включении информации об индивидуальном предпринимателе «Р» в реестр недобросовестных поставщиков по осуществлении закупки  путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на текущий ремонт помещения стационара (кабинет № 6) для нужд ГБУЗ ВО “Судогодская ЦРБ им.Поспелова”.

По данным заказчика, Индивидуальный предприниматель  существенно нарушал условия контракта, в связи  с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о включении сведений в отношении Индивидуального предпринимателя «Р» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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