В реестре недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области “Судогодская центральная районная больница имени Поспелова” (далее – заказчик) о включении информации об индивидуальном предпринимателе «Р» в реестр недобросовестных поставщиков по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на текущий ремонт помещения стационара (кабинет № 6) для нужд ГБУЗ ВО “Судогодская ЦРБ им.Поспелова”.

По данным заказчика, Индивидуальный предприниматель существенно нарушал условия контракта, в связи с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о включении сведений в отношении Индивидуального предпринимателя «Р» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).