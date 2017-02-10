Горящих туров больше нет

По информации владимирских турагентств, такого затишья на рынке туристических услуг, как в начале 2017-го, не было очень давно.

– Потенциальные туристы звонят, интересуется порядком цен, но бронировать туры не торопятся. С заграницей совсем глухо, более-менее в спросе школьный туризм и однодневные туры по «Золотому кольцу», – сообщила менеджер владимирской турфирмы Елена Каделя.

По оценкам ассоциации туроператоров России, на «горящие» туры сейчас приходится 3-5% всего рынка турпродуктов, тогда как еще в прошлом году их доля была на уровне 15%. Туроператоры стали чаще пользоваться регулярными авиаперевозками, заказывать же – чартеры дорого и не практично. Туристические компании экономят «живые» деньги. Хотя не менее важная причина – отсутствие на рынке популярных прежде туристических направлений, в частности, на Египет. В Турцию сейчас ехать не сезон (а многие опасаются и терактов), а Китай и Доминикана большинству не по карману.

– «Горящих» туров нет. В спросе – раннее бронирование. Оно выгоднее на такие страны, как Китай и Вьетнам. Сейчас идёт сезон экзотики, на март-апрель как раз и заказывают со скидкой. Нам кажется, что предложения хорошие, а многие клиенты всё равно считают, что и эти туры дорогие, – рассказывает турагент Екатерина.

В феврале в Китай можно слетать за 70 тысяч рублей на двоих на неделю, с питанием «только завтраки». А в Турции, к примеру, с шикарными отелями можно уложиться в 50 тысяч рублей.

– На днях несколько туров в Турцию купили. Цены в отличные отели ниже в 2-3 раза, чем были летом. Сейчас там самое время для того, чтобы просто наслаждаться хорошей едой и SPA-процедурами. Китай интересен на перспективу, на середину весны. Туры стоят дешевле, чем несколько лет назад, – говорит турагент Екатерина.

Даже не верится, что еще каких-то пару лет назад тысячи владимирцев летали заграницу исключительно по «горячим» предложениям. В Египет можно было слетать на четверых (двое взрослых и двое детей) на неделю в хорошую «четверку» с питанием по системе «Все включено» за 30 тысяч рублей. А сейчас шансы сэкономить есть у тех, кто предпочитает раннее бронирование. Любителям же спонтанного отдыха остается ждать погоды в Крыму и на Кубани.

Фото: http://img2.ntv.ru/home/news/20130616/turis_vs.jpg