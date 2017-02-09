Первого вице-губернатора обвинили в коррупции

Сейчас расследуется дело по взяткам в отношении бывшего вице-губернатора Дмитрия Хвостова. На памяти владимирцев – громкое дело середины 1990-х, где фигурировал заместитель главы администрации Владимирской области Евгений Фролов. А первый коррупционный скандал разразился во Владимирском крае ещё в XVIII веке.

Владимирское наместничество, составной частью которого стала Владимирская губерния, было учреждено в сентябре 1778 года. И всего через шесть с половиной лет первого же в истории владимирского вице-губернатора князя Дмитрия Михайловича Ухтомского обвинили в различных злоупотреблениях по службе, в том числе в получении взяток во время проведения рекрутского набора. Ухтомский был отстранен от должности и отдан под суд.

Рюриковичи мы…

Дмитрий Ухтомский появился на свет в 1726 году в пору короткого царствования императрицы Екатерины I в знатной, но обедневшей семье. Князья Ухтомские являлись прямыми потомками Юрия Долгорукова и Всеволода Большое Гнездо и принадлежали к одной из ветвей удельных князей Белозерских. Сам князь Дмитрий приходился потомком легендарному Рюрику в 26-м поколении. Многие из его предков прославились на ратном поприще. Дед будущего вице-губернатора князь Никита Петрович Ухтомский участвовал в войне с Польшей и сражался под Смоленском в 1634 году «с пищалью и саблей», а позже служил в гарнизоне пограничного Полоцка.

Отец Дмитрия Ухтомского князь Михаил Никитич служил в «жильцах, в гусарах, конюших и рейтарах» при царевне Софье Алексеевне, царях Петре I и Иване V. Он дважды участвовал в походах в Крым в 1687 и 1689 гг., причем во втором был ранен и получил в награду имение и денежное жалованье.

Сам князь Дмитрий Михайлович Ухтомский поступил на военную службу капралом в 17-летнем возрасте в мае 1743 года, в начале царствования императрицы Елизаветы Петровны, причем не в гвардию, в ряды которой обычно стремились недоросли его круга, а в один из армейских полков. Через четыре месяца он уже стал каптенармусом, а еще пару месяцев спустя – сержантом. Однако затем в карьере небогатого князя наступила довольно продолжительная пауза. Лишь еще три с половиной года спустя в мае 1747 года он получил первый офицерский чин прапорщика. Можно лишь вспомнить, что, к примеру, Гавриил Державин, знаменитый поэт, до получения офицерства прослужил целых десять лет, начав даже не с капрала, а с рядового. В 1748-м Ухтомский был произведен в полковые аудиторы, получив в свое ведение полковой военный суд.

Этапы карьеры

В дальнейшем его продвижение по карьерной лестнице также было не быстрым. Лишь в 1754 году Дмитрий Ухтомский стал поручиком, а в 1757-м – капитаном. В этом чине он принял участие в сражениях русско-прусской войны. Многократно рискуя жизнью, в качестве награды он получил лишь следующий чин секунд-майора, да и то лишь в 1763 году уже в начале царствования императрицы Екатерины II.

Вскоре князь Дмитрий Ухтомский перешел на службу по интендантскому ведомству. В 1764-м он был назначен генерал-провиантмейстер-интендантом – фактически снабженцем целого армейского корпуса. На этом посту его произвели в подполковники, а в 1771 году – в полковники. К тому времени князь занимал достаточно высокую должность в провиантском департаменте Военной коллегии. К началу 1778 года военная служба Дмитрия Михайловича, которому уже шел 52-й год, фактически завершилась, и он, получив чин бригадира (бригадного генерала) перешел членом присутствия в Государственную вотчинную коллегию (что-то вроде высшего арбитражного суда по земельным спорам), которая располагалась в Москве. Там князь набирался опыта в качестве высокопоставленного гражданского чиновника. Но его пребывание в коллегии оказалось непродолжительным. Императрица Екатерина II 1 сентября 1778-го подписала указ об учреждении Владимирского наместничества, а уже 4 сентября бригадир князь Дмитрий Михайлович Ухтомский был назначен самым первым в истории владимирским вице-губернатором.

Зам по экономике

Инициатором подобного кадрового решения стал первый владимирский наместник генерал-аншеф граф Роман Илларионович Воронцов. Искушенный администратор и царедворец граф Воронцов, по-видимому, решил иметь вице-губернатором во Владимире опытного снабженца, так как этот чиновник (он в губернском штате имелся всего один) в ту пору ведал «экономическим блоком» – отвечал за развитие промышленности и торговли, налоговые сборы, управление казенными имениями. К тому же заместитель с княжеским титулом из рода Рюриковичей тешил тщеславие генерал-губернатора, получившего графский титул лишь в 1760 году по заслугам старшего брата канцлера Михаила Воронцова.

С графом Воронцовым князь Ухтомский сработался. Вместе они прослужили более пяти лет. По представлению Романа Илларионовича бригадир князь Ухтомский был произведен в генерал-майоры и награжден орденом св. Владимира IV степени.

Идиллия закончилась после неожиданной смерти графа Воронцова в декабре 1783 года (кстати, в том же году Дмитрий Ухтомский потерял свою супругу). Новым владимирским наместником Екатерина II назначила 54-летнего графа Ивана Петровича Салтыкова, сына фельдмаршала, родственника императорской фамилии.

Новый наместник стал откровенно третировать окружение предшественника. У князя Ухтомского отношения с графом Салтыковым не сложились с самого начала, тем более что новый наместник был сибаритом, любившим женщин, кутежи и охоту, а в делах привык полагаться на доверенных людей, к числу которых владимирский вице-губернатор не относился.

На каторгу в Сибирь

В такой обстановке в 1784 году возникло дело по обвинению князя Ухтомского в получении взяток при проведении рекрутского набора. В ту пору от бессрочной солдатчины можно было откупиться: нанять вместо себя «охотника» или купить рекрутский билет, освобождавший от военной службы. Платежи за рекрутские билеты шли в доход казны. Ухтомского обвинили, что часть этих денег он, якобы, утаивал.

Скандал во Владимире получился неимоверный. Многие знакомые и друзья поспешили отвернуться от опального чиновника, предрекая его скорую ссылку в Сибирь, куда при Екатерине II обычно отправляли уголовных преступников. Для суда над Ухтомским в 1785 году был составлен специальный комитет под председательством графа Салтыкова, в который вошли сенаторы князь Михаил Щербатов (давний недоброжелатель графа Воронцова) и Иван Маслов. Комитет в 1786-м вынес решение: «Ухтомского по лишению чинов и дворянства сослать в Сибирь на бессрочную каторгу». Однако этот приговор должен был утвердить Сенат, а фактически санкционировать сама императрица.

Тем временем в конце 1787 года Екатерина II отправила графа Ивана Салтыкова командовать армией против турок. Его правление во Владимире продолжалось менее трех лет. Вскоре после этого князь Ухтомский был помилован, а дело в отношении него закрыто. Скорее всего, таково было решение императрицы. По-видимому, обвинения в отношении бывшего вице-губернатора оказались далеко не бесспорны, иначе он и в самом деле мог отправиться в Сибирь. Правда, на службу князь больше не вернулся, но остался в генеральском чине доживать век в своем имении селе Ивановское-Ухтомских Александровского уезда.

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Генерал-майор и кавалер князь Дмитрий Михайлович Ухтомский скончался в 1801 году в 75-летнем возрасте и был погребен в церкви Рождества Иоанна Предтечи села Ивановское-Ухтомских рядом в родовом склепе. Из трех его сыновей младший поручик Петр Ухтомский в течение шести лет служил ординарцем при великом Суворове и отличился при штурме и взятии турецкой крепости Измаил. Храм, где был погребен Дмитрий Ухтомский, разрушили в середине прошлого века, и теперь от него ничего не осталось.

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