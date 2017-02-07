Федеральные детские выплаты стали больше

С 1 февраля детские пособия, равно как пенсии и компенсации для возрастных категорий, выросли на 5,4%. Детально информацию об этом можно получить из таблицы.

Это касается только федеральных выплат. Семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, вправе получать и другие пособия на детей с рождения и до 16 лет. Размер выплаты определяется на уровне региона. Сейчас детское пособие составляет 392 рубля в месяц, одинокие мамочки получают в два раза больше. Детское пособие в регионе оформили свыше 50,4 тысяч семей и больше 11,5 тысяч одиноких матерей.

И еще важная информация. Для жителей области, имеющих вопросы по социальному обслуживанию и выплатам, директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина проведет в ближайшее время 5 встреч с населением.

– 7 февраля в департаменте социальной защиты населения, по адресу: г. Владимир, просп. Ленина, д.59, время приема с 09.30 до 12.00 часов;

– 9 февраля в администрации Владимирской области, по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 21, время приема с 14.00 до 16.00 часов;

– 14 февраля в общественной приемной Председателя Всероссийской октября политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская, д.59, время приема с 10.00 до 12.00 часов;

– 16 февраля видеоприем в департаменте социальной защиты населения, по адресу: г. Владимир, просп. Ленина, д.59, время приема с 10.30 до 11.30 часов;

– 21 февраля в департаменте социальной защиты населения, по адресу: г. Владимир, просп. Ленина, д.59, время приема с 09.30 до 12.00 часов.

Фото: https://www.miloserdie.ru/wp-content/uploads/2016/11/765746547.jpg