Из выпускников автошкол выросли злостные нарушители ПДД

За минувший год на дорогах области зарегистрировано 244 ДТП с участием водителей со стажем управления менее 3-х лет, в которых 25 человек погибли и 356 получили травмы различной степени тяжести. Лидеры по аварийности: город Владимир, Муромский и Ковровский районы.

В ГИБДД сообщают о снижении аварийности с участием новичков – аж на 24%. Однако существенно уменьшилось и число выпускников автошкол. Если в 2015 году впервые сдали на права свыше 17 тысяч жителей области, то в 2016 году – порядка 14 тысяч человек. Те же 24%.

Другое дело, что недавние выпускники автошкол допускают злостные нарушения ПДД.

Так, в канун Нового года водитель со стажем управления менее двух лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц Кольчугино наехал на своей «семерке» на пешехода, который переходил дорогу по «зебре». В результате пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в районную больницу.

В другом ДТП водитель «пятнашки» со стажем управления около года сбил в поселке Никологоры Вязниковского района велосипедиста и скрылся с места ДТП. Его, конечно, поймали и наказали, но пострадавшему велосипедисту пришлось лечиться в больнице.

Кстати, после изменений правил сдачи теоретических и практических экзаменов, которые произошли осенью прошлого года, требования к ученикам автошкол существенно выросли. Суровее к новичкам стали и инспектора ДПС: никаких предупреждений, сразу выписывают штраф. Но и беседу с молодыми автонарушителями проводят в обязательном порядке.