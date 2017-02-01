Владимирцы собрали 70 тонн макулатуры

Эко-марафон «Переработка» по сбору макулатуры во Владимирской области подходит к концу. Накануне он завершился во Владимире.

Организаторы акции посетили учреждения, собравшие максимальное количество макулатуры в городе – это Дворец детского юношеского творчества (собрано более 1 тонны), а также Владимирский государственный университет (собрано более 4 тонн макулатуры). После чего были подведены промежуточные итоги на брифинге, организованном на базе ВлГУ.

По словам директора департамента природопользования Алексея Мигачёва, Владимирская область очень ответственно подошла к сбору макулатуры: «Акция еще не закончилась, а мы уже собрали 70 тонн бумаги. И впереди у нас еще Собинский, Юрьев-Польский, Петушинский, Киржачский, Александровский районы.

По мнению организаторов акции, особую остроту марафону придает конкурсный характер. Напомним, что за каждые 500 килограммов макулатуры участники получают подарок – пачку офисной бумаги. Те, кто соберёт больше всего бумажного вторсырья, получит 15 саженцев редких пород деревьев.

Сергей Скоробогатов, руководитель эко-проекта по сбору макулатуры, отмечает, что сама идея марафона очень правильная. Она учит людей, прежде всего, не выбрасывать бумагу в мусорное ведро, а складывать ее в отдельном от прочего мусора месте: «Люди выбрасывают в мусорное ведро то, что мусором не является. Это и бумага, и различные виды пластика, и тетра-пак, и батарейки. Все это – сырье для вторичной переработки».

Эко-марафон «Переработка» завершится во Владимирской области 3 февраля. Чуть позднее станут известны итоги конкурса.

Фото: https://www.facebook.com/groups/sdaibum/photos/