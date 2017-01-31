АО «Россельхозбанк» и ЗАО «ПК «Ярославич» заключили соглашение о сотрудничестве

АО «Россельхозбанк» и ЗАО «ПК «Ярославич» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация совместных партнерских программ, направленных на стимулирование продаж сельскохозяйственной техники «Ярославич» и увеличение объемов кредитования Банком клиентов малого и микробизнеса.

В настоящее время уже стартовала первая совместная программа, благодаря которой представители малого и микробизнеса могут приобрести качественную сельскохозяйственную технику в кредит по специальной цене. Выгодное предложение формируется за счет скидки при покупке техники в размере 4%, что позволит уменьшить сумму кредита и размер начисленных процентов. Дополнительно производитель предоставляет бесплатное гарантийное обслуживание техники в уполномоченных дилерских центрах компании.

В программу входят все виды почвообрабатывающей техники (культиваторы, плуги-рыхлители, дисковые бороны и дисковые агрегаты) и тракторные полуприцепы.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 15%, срок кредитования — до семи лет. Предусмотрена возможность установки льготного периода погашения основной суммы задолженности в течение первых 12-ти месяцев. Кредитные средства предоставляются под залог приобретаемой техники, дополнительного обеспечения не требуется.

В настоящий момент ЗАО ПК «Ярославич» реализует свою сельскохозяйственную технику в 40 регионах России через 60 дилерских центров. С подробностями акции и перечнем ее участников можно ознакомиться на сайте Банка.