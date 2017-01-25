И все-таки они не приедут

Как пояснил в письме директору Владимирской областной филармонии врид руководителя ансамбля Геннадий Саченюк, после трагедии 25 декабря 2016 года, унесшей жизни коллег, коллектив только приступает к восстановлению творческого и административного состава. В данный момент проходит конкурс по замещению вакантных должностей артистов хора и балета. Полноценные репетиции пока не начались.

«У нас объективно нет возможности подготовить концертную программу к 18 февраля 2017 года, – сообщается в письме. Мы всегда рады выступать для владимирской публики и надеемся в будущем сохранить и продолжить регулярное сотрудничество с Владимирской областной филармонией».

В пресс-службе областной филармонии отмечают, что концерт обновленного состава ансамбля обязательно состоится во Владимире. Пока точная дата не названа, ориентировочно это будет январь-февраль 2018 года.

Напомним, в конце прошлого года 64 артиста ансамбля имени Александрова разбились в авиакатастрофе над Черным морем. Недавно по всей стране состоялись похороны погибших.

Фото: http://narzur.ru/article/12160