Налоговая упростила для граждан безналичные платежи

По информации владимирского финуправления, в налоговый кодекс РФ внесен важный пункт, касающийся большинства налогоплательщиков. Добавилась такая фраза: «уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом». Это означает, что бабушкам и дедушкам не стоит простаивать очереди в филиалах налоговой службы или банках, чтобы оплатить налоговые квитанции. Это могут сделать за них родственники, причем даже через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Безналичные налоговые платежи вправе совершать супруг за супругу или брат за сестру.

Налоговая служба также для удобства плательщиков продлила и время работы филиалов. Так, по вторникам и четвергам они работают до половины восьмого вечера. Каждую первую и третью субботы каждого месяца налоговые органы открыты с десяти утра до трех дня.

К сведению, за 2016 год в консолидированный бюджет области с налогов поступило 42,8 млрд. рублей. Плюсом по сравнению с предыдущим периодом 11,6%. Из них 18,6 млрд рублей – это налог на доходы с физических лиц (НДФЛ), 12,2 млрд рублей – налог на прибыль организаций.