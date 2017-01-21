В Муроме откроется диализный центр европейского уровня

Это уже второй по счету современный диализный центр, который открывает немецкая компания «Б.Браун» во Владимирской области. Первый центр был открыт в микрорайоне Юрьевец города Владимира в мае прошлого года. Объем инвестиций в муромский диализный центр – 4,2 млн евро.

В областном департаменте здравоохранения отмечают, что с появлением диализного центра в Муроме существенно увеличится объем оказания диализной помощи как для пациентов округа Муром, так и близлежащих районов, а специализированная помощь станет более доступной.

Диализный центр в Муроме рассчитан на 25 мест, которые будут обслуживаться в трехсменном режиме. Учреждение сможет принять до 150 пациентов (при необходимости этот объем может увеличиться до 200). Здесь установлено новейшее оборудование для гемодиализа экспертного класса: аппараты «искусственная почка», установка обратного осмоса, подготовки и подачи воды и концентратов и другая современная техника.

Для пациентов лечение в центре абсолютно бесплатное. Оплата будет производиться за счет средств Фонда ОМС по единому тарифу. Медицинское учреждение разместится на базе здания бывшего кинотеатра «30 лет Победы» (Карачаровское шоссе, 19).

Сообщается также, что компания «Б.Браун» намерена открыть еще два диализных центра на территории региона – в Коврове и в Покрове.

Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время этой процедуры происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ и нормализация нарушений водного и электролитного балансов.