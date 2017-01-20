Бизнесмены стремительно увеличивают использование в своей деятельности глобальных информационных сетей

Среди последних лидирует Интернет, на который приходится 89% фирм, в том числе более 81% объектов используют широкополосный доступ. На Интранет и Экстранет приходится в общей сложности менее трети всех обследованных федеральной статистической службой компаний. С каждым годом доля организаций, берущих себе на вооружение современные технологии, только увеличивается, так, только за десять лет удельный вес фирм, берущих себе на вооружение ПК, вырос более чем на 6%, для глобальных информационных сетей эта динамика составила более 32%, количество пользователей Интернетом в деловой сфере увеличилось почти в два раза. Автоматически растет количество продуктов, призванных посредством компьютеров и глобальных сетей систематизировать и упростить бизнес-процесс.

Так, такие компании, как ИТЦСР, разрабатывают сегодня эффективные программы для компьютера, направленные на автоматизацию промышленных предприятий и использование информационно-коммуникационных технологий с целью выведения деятельности компаний на принципиально новый уровень. Спектр предложений таких специалистов достаточно широк: в одном месте потребитель может купить или взять в аренду программное обеспечение, воспользоваться облачными сервисами и услугами собственных ЦОДов организаций. Также в силах профессионалов разработать и внедрить автоматизированную систему управленческого учета, без которой сегодня практически невозможно полноценное функционирование как крупных, так и небольших фирм.

Эффективность сотрудничества с подобными компаниями достигается при наличии нескольких факторов. Важную роль играет присутствие у исполнителя солидного опыта деятельности в отрасли, знание профессионалами тонкостей организации всех процессов, готовность идти на индивидуальное решение каждого отдельного вопроса. Организации так называемого полного цикла, в штат которых входят специалисты всех направлений, связанных с IT-сферой, способны максимально оперативно, комплексно и грамотно решать любые задачи, и этот момент не стоит упускать из виду. Предпочтение лучше отдавать компаниям, стремящимся к следованию тенденциям отрасли, готовым брать на вооружение самые современные технологии.