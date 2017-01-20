Во Владимире откроется отделение санаторно-курортного лечения

Отделение санаторно-курортного лечения на базе бывшего детского санатория №3 г. Владимира на улице Стрелецкой, 29в ориентировочно откроется в марте. В настоящее время здесь завершаются работы по благоустройству и процедура получения лицензии.

Как сообщает пресс-служба облздрава, отделение рассчитано на 75 мест и предназначено для детей от четырех до десяти лет с респираторными патологиями – перенесенными тяжелыми пневмониями и часто рецидивирующими бронхитами. Отделение будет работать в круглосуточном режиме и примет детей не только из Владимира, но и со всей области. Срок восстановительного лечения – от двух до трех недель.

Как сообщил заместитель главного врача по санаторно-курортному лечению Детской городской поликлиники №1 г. Владимира Николай Арсенин, на ремонт и оборудование отделения было направлено 6,3 млн рублей.

– В нашем санатории созданы приемное отделение, регистратура, изоляторы для больных детей, ингаляторий, фитобар, физиокабинеты и всё необходимое для учреждений подобного рода, – прокомментировал Николай Арсенин.

Для лечения и реабилитации детей закуплены велотренажер, массажное кресло, дефибриллятор, аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии (электросон), аппарат для локального и общего ультрафиолетового облучения, пневмотахометры, кислородный коктейлер, гимнастические стенки, батут и многое другое. Кроме того, запланировано приобретение оборудования для бальнеологического лечения.

В штате отделения – педиатры, педагоги, психолог, воспитатели, физиотерапевт, медицинские массажисты, врачи по лечебной физкультуре, медицинские сестры и другие специалисты.

В отделении санаторно-курортного лечения предусмотрены родительские дни, чтобы дети не чувствовали себя полностью оторванными от дома. К услугам юных пациентов – различные кружки и творческие занятия.

Восстановительное лечение абсолютно бесплатное. В отделение можно попасть по направлению участкового врача-педиатра.

Фото: http://dz.avo.ru/main/