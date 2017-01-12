Муромец против Муровца: история конфликта

Село Карачарово под Муромом или черниговское село Моровск? После того, как в утренних новостях появилось сообщение о том, что украинские чиновники «выписали» богатыря из России, искатели правды не на жизнь, а насмерть столкнулись в виртуальном пространстве.

Статья украинской «Википедии» годичной давности – от 26 января 2016 года – выглядит достаточно корректно: «Илья Муромец – легендарный богатырь времен Киевской Руси, герой русского эпоса. В первых письменных упоминаниях, датируемых XVI веком и связанных с Киевом, называется Муравлянином или Моровлянином . В украинских былинах XIX века называется Муромцем.

Место рождения точно неизвестно. Предполагают, что этот город Моровийск (ныне село Моровск Козелецкого района Черниговской области Украины ), или поселок Карачарово под Муромом ( Российская Федерация ).

Согласно былинам – до 30 лет не мог ходить (что подтвердили исследования мощей святого), затем стал воином и за пять часов прибыл в Киев к князю Владимиру . Это событие четко свидетельствует в пользу малой родины героя в поселке Моровск.

В былинах старых изданий XIX века Илью Муромца называют старым казаком, в более новых изданиях слова «казак» уже нет».

Первая глобальная правка относится к 9 ноября прошлого года: неизвестный редактор (возможность вносить изменения в «Википедию» есть у любого читателя) везде меняет «Муромца» на «Моровца», и дописывает под предложением «В украинских былинах XIX века называется Муромцем» – но эта версия не логична). 10 ноября возвращается прежняя версия статьи.

21 декабря строчка снова меняется. Теперь в ней указано: «В украинских былинах XII века (уже не XIX! – прим. «Призыва») называется Муровцем».

Сегодня с 3 часов ночи «Википедия» работает в режиме чата. В разделе «Жизнь» место рождения и прозвище богатыря меняется по десять раз в час. «Илья Муромец (полное былинное имя – Илья Муромец сын Иванович, также встречаются варианты: Илья Моровлин, Муравленин, Муровец, Муромлян, Илия-змееборец ) – один из главных героев древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающим общий народный идеал героя-воина» – пишет один редактор в 9:44. В 10:09 он становится уже «героем украинского эпоса», а в 10:14 меняет имя на «Илья Муроменко».

В 10:58 украинская «Википедия» прекратила принимать правки, откатив статью к одной из более ровных предыдущих версий, допускающих несколько возможных мест рождения Ильи Муромца-Муровца.

Что касается русской «Википедии», то там правки носят более деликатный характер. 20 декабря в статью об Илье Муромце добавляется запись «По предположению некоторых историков Российской империи, его малой родиной могло быть не село Карачарово под Муромом, а селение Карачев, возле города Моровийска на Черниговщине… Данное заключение основывается на возможности слияния в народном эпосе образа Ильи Муромца с преподобным Илиёй Печёрским, а также первые упоминания о богатыре на территории южной Руси, которого называют не Муромцем, а Моровлином, Муравлениным, Муровцем. Особую популярность эта версия получила в трудах современных украинских историков». Впрочем, есть и хулиганский, впоследствии отмененный, вариант от 8 января: «Илья Муромец… 33 года сидел на печи, пока родители не отобрали компьютер».

Фото: http://www.stihi.ru/pics/2016/05/24/6064.jpg