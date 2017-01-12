Пассажирский автобус попал в ДТП

Сегодня около 11.10 на участке автотрассы “Владимир-Муром” в Судогодском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, автомобиль “БМВ”, двигаясь в сторону Судогды, не справился с управлением при попытке совершить обгон впереди идущей машины и совершил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении рейсовым автобусом “Сетра”, а также столкнулся с впереди идущим автомобилем “Тойота”. В результате столкновения автобус “Сетра” совершил съезд в кювет.

По данным регионального УМВД, в результате ДТП травмы получили водитель автомобиля “БМВ” и один из 15 пассажиров рейсового автобуса. Для дальнейшего следования остальные пассажиры были пересажены в другой автобус. Пострадавшие доставлены в БСП Владимира, где им оказывается медицинская помощь.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото из группы “Подслушано Автомобилистов”